Dominik Stuckmann (30) schlägt sich wacker! Am Mittwochabend lief endlich die erste Folge von Der Bachelor im Free-TV. Viele Zuschauer haben schon sehnsüchtig darauf gewartet, den Frankfurter bei seiner Suche nach der großen Liebe zu begleiten. In der Vergangenheit mussten die RTL-Rosenkavaliere für ihre Auftritte in der Flirtshow schon viel Kritik einstecken – Dominik scheint hingegen auf den ersten Blick alles richtig zu machen und Sympathie-Punkte zu sammeln. Promiflash wollte von den Bachelor-Alumni wissen, was ihn von seinen Vorgängern unterscheidet...

Ex-Bachelor-Kandidatin Lina Özgenç zieht nach Folge eins eine erste Bilanz. "Ich finde, er war so ein bisschen chilliger – er kam natürlich rüber." Seine freche und gleichzeitig coole Art erinnere die Mutter einer Tochter am ehesten an Ur-Bachelor Paul Janke (40) – und das scheint als Kompliment gemeint zu sein, denn der Bachelor in Paradise-Barkeeper zählt zu den beliebtesten TV-Junggesellen. Auch bei Christina Grass (33) punktet Dominik mit seiner authentischen Art. "Es wirkte sehr locker – einfach mal mit reingegangen, sich was zu essen geholt", schwärmte sie. Seine entspannte Einstellung zum Thema Fitness mache ihn besonders symphatisch. Bachelor-Gewinnerin Kristina Yantsen kann ebenfalls nur Gutes über den IT-Spezialisten sagen. "Mir gefällt an Dominik, dass er ganz authentisch rüberkommt", betonte sie im Promiflash-Interview.

Denise Jessica König (28) geht sogar so weit, zu sagen: "Er hat Potenzial zum besten Bachelor aller Zeiten." Der Grund: Er gehe genau so an das Ganze ran, wie man es machen sollte und gibt auch den schüchternen Mädels eine echte Chance. Seine Entscheidungen in der ersten Rosennacht kann sie gut nachvollziehen. Die Bachelorette-Boys Max Adrio (32) und Andreas Ongemach (30) stimmen Denise im Übrigen zu. Auch für die beiden zählt Dominik zu den besten Bachelor in der Rosengeschichte. Letzterer findet deshalb: "Die Frauen können sich wirklich glücklich schätzen."

