Die VIPs freuen sich mit Fiona Erdmann (32)! Mit dieser Nachricht haben die Fans der einstigen Germany's next Topmodel-Teilnehmerin wohl nicht so schnell gerechnet: Nachdem sie im Sommer 2020 zum ersten Mal Mutter geworden ist, ist Fiona jetzt erneut in freudiger Erwartung. Die Dubai-Auswanderin hat verkündet, dass ihr Sohnemann Leo Luan bald großer Bruder wird. Kein Wunder, dass die Beauty nach diesen tollen Nachrichten mit Glückwünschen überhäuft wird.

Neben ihrer Fangemeinschaft befinden sich unter den Gratulanten auch einige Promidamen. Vor allem die Influencer-Mamis sind nach der Babyverkündung ganz aus dem Häuschen. So senden zum Beispiel Zweifachmama Sila Sahin (35), die frischgebackene Mutter Brenda Patea (27), Bachelor-Girl und Neu-Mama Lina Özgenç und GNTM-Kollegin Hana Nitsche (35), deren Tochter 2018 das Licht der Welt erblickt hat, ihre guten Wünsche aus. Auch Fata Hasanović (26) und Yvonne Schröder gratulieren zu den schönen News – Letztere erwartet selbst gerade Baby Nummer drei.

Viele Infos rund um die zweite Schwangerschaft hat Fiona bisher noch nicht veröffentlicht. Die ersten Anzeichen eines Babybauchs sind aber schon gut zu sehen. Auf dem Foto, unter dem ihre Fans und Kollegen fleißig kommentieren, streichelt ihr Erstgeborener liebevoll die deutlich sichtbare Wölbung an der Körpermitte seiner Mama. Die erste, kritische Phase dürfte demnach überstanden sein.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Freund Mohammad und ihrem Sohn Leo Luan

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder im April 2021

Getty Images Fiona Erdmann auf der Berlin Fashion Week im Juli 2019

