Kann Dominik Stuckmann (30) bei den Bachelor- und Bachelorette-Alumni punkten? Am Mittwochabend hatte der IT-Spezialist seinen ersten Auftritt als neuer Rosenverteiler bei RTL – und überraschte die Fans vor allem mit amüsanten Überfällen aufs Buffet und Fitnesstudio-Antipathie. Aber hat der Nachfolger von Sebastian Preuss (31), Andrej Mangold (35) und Co. auch ehemalige Flirtshow-Teilnehmer überzeugt? Gegenüber Promiflash geben Max Adrio (32), Kristina Yantsen und Co. ihre Einschätzung ab. Mausert sich Dominik etwa zum besten TV-Kavalier aller Zeiten?

