Dramatische Szenen auf der heimischen Ranch! Spätestes seit der Netflix-Serie Süße Magnolien ist Logan Allen (16) ein absoluter Star. Der Teenager spielt Maddies (Joanna García, 41) Sohn Kyle und hat in der letzten Folge der ersten Staffel für große Sorgen bei den Fans gesorgt: Nach einem Verkehrsunfall wird er aus dem Autowrack geborgen – wie es ihm geht, bleibt offen. Denn das Finale endet mit einem Mega-Cliffhanger. Und jetzt sorgt Logan auch privat für Beunruhigung: Er hatte eine blutige Begegnung mit einem Bullen.

Auf seinem Instagram-Profil teilt der 15-Jährige ein Foto, das ihn in einem Krankenhausbett zeigt. Zuversichtlich hält er zwar den Daumen nach oben – die Geschichte, in der er den Grund für seinen Klinik-Aufenthalt nennt, ist aber ziemlich erschreckend. "Ich und meine Familie haben mit den Kühen auf der Ranch gearbeitet. Es war alles gut, bis einer unserer großen Bullen gekommen ist. Dieser Typ ist ein bisschen aggressiv und wild", schildert der Schauspieler die vergangenen Stunden. Der Bulle drückte gegen das geöffnete Gatter und quetschte so Logans Finger ein. "Mein Ringfinger war ein bisschen verletzt, aber meinen Mittelfinger hat es so richtig erwischt", fährt er fort.

Auch wenn die Schmerzen es gar nicht hatten vermuten lassen, musste der Netflix-Star schließlich doch ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Den Ärzten zufolge sind meine Blutgefäße explodiert und mein Nagel war total zerfetzt. Der oberste Knochen in meinem Finger war auch gebrochen und stand an einer Stelle sogar heraus", erklärt der Kyle-Darsteller in dem Post. Nach einer Operation gehe es ihm aber den Umständen entsprechend wieder gut.

Die Schauspieler Joanna García und Logan Allen

"Süße Magnolien"-Star Logan Allen

Unfallszene bei "Süße Magnolien"

