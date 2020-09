Süße Neuigkeiten von Jordan Pruitt (29)! Im April gab die Sängerin bekannt, dass sie und ihr Mann Brian Fuente ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem teilte sie im Netz regelmäßig Bilder ihres wachsenden Babybauchs, der zuletzt schon fast zu platzen drohte. Nun ist es auch endlich so weit und Jordan kann ihren Nachwuchs in den Armen halten: Ihr Baby ist da!

Auf Instagram teilte die 29-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie sich liebevoll an ihr Kind kuschelt. Darunter widmete sie ihm einige süße Zeilen – und verriet in diesem Zuge nicht nur das Geschlecht, sondern auch den Namen ihres Babys: "Olivia West Fuente. Willkommen auf der Welt. Unsere Herzen sind voller Liebe und Dankbarkeit. Wir lieben dich so sehr kleines Mädchen."

Auch Jordans Liebster stellte den gemeinsamen Nachwuchs bereits seiner Social-Media-Community vor und teilte ein Foto, auf dem die Kleine seinen Finger drückt. "Mein Leben hat sich durch dich für immer verändert Babygirl", schrieb der Unternehmer stolz.

Anzeige

Getty Images Jordan Pruitt bei der Premiere von "Jonas Brothers: The 3D Concert Experience"

Anzeige

Instagram / Iamjordanpruitt Jordan Pruitt, Musikerin

Anzeige

Instagram / brianleefuente Olivia West Fuente, Jordan Pruitts Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de