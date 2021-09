Traurige Nachrichten von Ex-Disney-Star Jordan Pruitt (30)! Die US-Amerikanerin wurde als Opening Act bei Touren wie "The Cheetah Girls", High School Musical oder Jonas Brothers bekannt. Sie selbst veröffentlichte zwei Soloalben und nahm an der US-Version von The Voice teil. 2017 gab sie schließlich das Ende ihrer Musikkarriere bekannt und begrüßte 2020 ihre Tochter Olivia zusammen mit Ehemann Brian Fuente. Jetzt verriet die einstige Castingshow-Teilnehmerin, dass sie eigentlich eine Zweifach-Mama wäre.

"Ich war die vergangenen Wochen sehr ängstlich und unsicher, was in meinem Körper passiert. Ich hatte nämlich letzte Woche eine Fehlgeburt. Das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Ich bin zutiefst traurig und mein Herz ist gebrochen, ich versuche immer noch das Ganze zu verarbeiten", schrieb Jordan nun in einem Instagram-Beitrag. Auf dem zugehörigen Bild sieht man sie mit ihren Ehemann Brian und Tochter Olivia. Weiter verriet die Mama, dass sie lange überlegt habe, dies mit ihren Fans zu teilen, aber sie möchte damit anderen Betroffenen Mut machen.

"Ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass mir so etwas passieren könnte, aber ich muss darauf vertrauen, dass Gott einen Plan hat", erklärte die bekennende Christin weiter. Ihre kleine Familie ist aktuell ihr größter Halt.

Jordan Pruitt, Ex-Musikerin

Jordan Pruitt mit Ehemann Brian Fuente und Tochter Olivia

Sängerin Jordan Pruitt

