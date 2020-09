Dieses Lied ist wohl so gut wie jedem ein Begriff! Die deutsche Band Fools Garden landete mit dem Song "Lemon Tree" in den 90er-Jahren einen globalen Superhit. Dabei verschlug es die musikalische Truppe um Peter Freudenthaler, Volker Hinkel und Co. nicht nur in viele verschiedene Länder, es regnete auch Auszeichnungen aus aller Welt: Selbst in Malaysia und Neuseeland hatten ihre Platten Platinstatus. Doch was macht die Band Fools Garden eigentlich heute? Im Promiflash-Interview sprach der Frontmann Peter jetzt über die aktuellen Projekte...

Fools Garden ist den Fans bis heute erhalten geblieben, denn auch 29 Jahre nach der Gründung veröffentlichen die Interpreten immer noch Musik. 2018 begeisterten sie ihre Fans mit dem Album "Rise and Fall" – und auch in naher Zukunft dürfen sich die Fans wieder freuen: "Wir arbeiten gerade an einem neuen Album", berichtete Peter gegenüber Promiflash und betonte: "Wir haben tatsächlich schon sieben Songs fertig dafür." Einen ersten Vorgeschmack ihres neuen Projektes verschaffen Fools Garden ihren Anhängern mit dem neuen Song "Outta Love", den sie schon heute veröffentlichten.

Dabei lasse sich die Band bei ihren aktuellen Projekten nicht durch den riesengroßen Erfolg des Liedes "Lemon Tree" unter Druck setzen – im Gegenteil: "Jeden von uns freut es, dass wir den Song im Gepäck haben", stellte Peter klar und freute sich: "Das Lied ist ja glücklicherweise heute immer noch so populär. Also auch bei der Generation, die damals noch gar nicht gelebt hat."

Ivo Klucje Volker Hinkel und Peter Freudenthaler, Musiker

ActionPress Die Band Fools Garden im Jahr 2018

Getty Images Peter Freudenthaler, Musiker

