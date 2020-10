Die Musikerin Nicki Minaj (37) schwebt im absoluten Babyglück! Im vergangenen Juli hatte die US-amerikanische Rapperin mit einem niedlichen Social-Media-Foto von ihrem Bauch eine zuckersüße Nachricht verkündet: Die "Super Bass"-Interpretin und ihr Mann Kenneth Petty hatten ihr Liebesglück perfekt gemacht und erwarteten zum ersten Mal Nachwuchs. Und jetzt machten schon wieder erfreuliche Neuigkeiten die Runde: Nicki und Kenneth sind zum ersten Mal Eltern geworden!

Wie TMZ von einem Insider erfahren haben will, hat Nicki ihr erstes Kind zur Welt gebracht: Der kleine Promi-Nachwuchs erblickte am vergangenen Mittwoch in der kalifornischen Stadt Los Angeles das Licht der Welt. Allerdings ist bislang noch nicht bekannt, welches Geschlecht Nickis Baby hat – geschweige denn, welchen Namen der süße Nachwuchs trägt.

Auch wenn bislang noch keine genaueren Details zur Geburt bekannt sind, dürfte Nickis Mann Kenneth der frischgebackenen Mutter bei der Entbindung beigestanden haben: Zuvor hatte ein Richter ihm die Erlaubnis dazu erteilt, denn eigentlich hätte der 42-Jährige aufgrund eines anstehenden Gerichtsverfahrens sein Haus nicht verlassen dürfen.

Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty

Nicki Minaj im August 2017

Nicki Minaj, Rapperin

