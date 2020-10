Lisha und Lou sind empört von Evanthia Benetatous (28) ununterbrochenem Gerede über ihre Bettgeschichte! Bei Das Sommerhaus der Stars packte die ehemalige Bachelor-Finalistin über ihre Bettgeschichte mit Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold (33) auf und machte sich damit unbeliebt bei ihren Mitstreitern. Selbst im Beisein ihres Verlobten Chris Broy erzählte Eva immer wieder, während der Dreamdates mit Andrej geschlafen zu haben. Für Lisha und Lou ist das ein absolutes No-Go!

Die Influencer erlebten Eva im Sommerhaus hautnah und wandten sich deshalb schon in der Show von ihr ab. In einem YouTube-Video setzen sie sich jetzt für Chris ein. Ihrer Meinung habe der Spediteur im Sommerhaus keine andere Rolle gehabt, als Evas Partner zu sein, "der sich immer wieder von seiner Verlobten anhören muss, dass sie mit dem Bachelor gevögelt hat. Ich glaube, man kann einem Mann die Eier nicht mehr abschneiden in der Öffentlichkeit", echauffiert sich Lisha – und auch Lou ist sich sicher, dass er an Chris' Stelle durchgedreht wäre.

Doch längst nicht alle Sommerhaus-Teilnehmer haben Mitleid mit Chris. Weil er schwieg, während die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin von ihrer Sex-Erfahrung mit Andrej sprach, zog Evas Ex-Kontrahentin Jennifer Lange (26) ordentlich über ihn her: "Hauptsache, ich bin hier wegen meiner Frau und tue ihr einen großen Gefallen, aber bin der Dümmste hier."

