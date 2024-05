Eva Benetatou stellt klar: Das läuft bei ihr und Ex Dennis!

Eva Benetatou (32) spricht Klartext! Seit Anfang dieses Jahres gehen der Realitystar und Dennis Kessmeyer getrennte Wege. Nun machten allerdings schon wieder Liebesgerüchte die Runde, als das zerrüttete Paar zusammen auf einer Ü30-Party in Wuppertal abgelichtet wurde. Gegenüber Promiflash verrät Eva nun, was wirklich zwischen ihr und ihrem Ex läuft: "Zwischen mir und Dennis herrscht ein freundschaftliches Verhältnis." Dennis habe es ihr bloß ermöglicht, ihren neuen Song auf seiner Veranstaltung zu performen. "Dafür bin ich ihm sehr dankbar und wir verstehen uns gut", fügt Eva noch hinzu.

Besonders viel Trübsal über das Ende der Beziehung bläst das Reality-Sternchen nicht. "Ich würde sagen, dass Zeit sowieso alle Wunden heilt, aber [...] so schnell wie ich drin war, so schnell war ich auch wieder raus. Man mag sich, aber wenn es nicht funktioniert hat, dann funktioniert es nicht", stellt die Griechin klar. Dass sie die Romanze damals so schnell öffentlich machte, bereue sie nicht.

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin beobachtete die beiden auf der Fete in Wuppertal. Demnach sollen die zwei zusammen angestoßen und viel Spaß gehabt haben. Laut der Augenzeugin sei auch Evas Mutter dabei gewesen, um ihre Tochter anzufeuern. Auch zwischen ihr und Dennis habe es kein böses Blut gegeben. Der Unternehmer soll die angehende Sängerin vor ihrem Auftritt motiviert und aufgebaut haben.

Dennis Kessmeyer und Eva Benetatou im Dezember 2023

Dennis Kessmeyer und Eva Benetatou auf einem Event

