Viele neue Gesichter: Was sagen die alten "B:Real"-Hasen?

Kommen sie mit den neuen Leuten klar? Schon bald geht die neue Staffel von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben an den Start – und die Geschichten der deutschen Realitystars werden weiter erzählt. Jedoch gibt es nicht mit allen Stars ein Wiedersehen: Einige aus dem Startcast wurden gekündigt und sind nicht mehr dabei! Dafür dürfen sich die Fans über neue Gesichter freuen. So sind unter anderem Sarah Knappik (37) und Frank Fussbroich (55) mit dabei. Xenia Prinzessin von Sachsen (37) und Chris Broy (35) sind alte Hasen, wenn es um die Sendung geht – was sagen sie zu den Neulingen? "Ich bin positiv überrascht über die Neuen. Ich liebe Annemie zum Beispiel. Durch die ganzen Kölner fühle ich mich direkt wohler. Wir sind einfach ein anderes Völkchen. Ich bin nicht traurig, dass einige gegangen sind", betont die Beauty im Gespräch mit Promiflash während der "B:Real"-Dreharbeiten.

Dass Melody Haase (30) nicht mehr dabei ist, dürfte Xenia erfreuen. Denn die einstigen BFFs liegen seit geraumer Zeit im Clinch. Und auch Chris kann sich über die Neuen nicht beschweren. "Ich bin froh, dass der Cast jetzt so aussieht, wie er aussieht. Wahrscheinlich haben die ehemaligen Darsteller was damit zu tun. Manche Menschen brauche ich nicht mehr in meinem Leben, da ist auch privat der Kontakt eingeschlafen. Ich bin echt happy, dass neue Leute dazugekommen sind, über die ich mich sehr freue", erklärt der einstige Sommerhaus-Kandidat Promiflash. Auch er war nicht mehr allzu gut auf Melody zu sprechen.

Doch nicht nur die Sängerin wurde gekündigt, sondern auch ihre Busenfreundin Arielle Rippegather (33) sowie Mrs.Marlisa, Fabio De Pasquale, Kevin Platzer (25), aka Flocke und Credo La Marca. Promiflash liegt diesbezüglich ein Statement vom Sender vor: "Bei einem Format wie 'B:Real' sind Änderungen im Cast normal. Wir erzählen aktuelle und echte Geschichten aus dem Leben von Deutschlands Promis. Um das Format spannend zu halten, stehen daher immer mal wieder andere Gesichter im Fokus, doch auch ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern ist in den neuen Folgen fest eingeplant."

RTL II Xenia Prinzessin von Sachsen am "B:Real"-Set

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

