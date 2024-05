Wie stehen Eva Benetatou und Ex Chris Broy heute zueinander?

Evanthia Benetatou (32) und Chris Broys (35) Liebe zerbrach 2022. Seither gab zwischen den Reality-TV-Bekanntheiten immer wieder Ärger. Wie stehen die Ex-Partner mittlerweile zueinander? Promiflash hat mal nachgehakt! "Momentan haben wir weniger Kontakt", gesteht Chris im Interview während der Dreharbeiten zur neuen B:Real-Staffel. Die Streitigkeiten zwischen ihm und seiner Verflossenen gehen ihm wohl ziemlich auf den Keks: "Es gibt immer wieder Zwischenfälle, aber ich bin immer ruhig. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich immer wieder von ihr angegriffen werde. Alles wird dann auch aufgebauscht." Eva müsse realisieren, dass der Zoff auch ihren gemeinsamen Sohn George belaste.

Zuletzt standen die beiden für die Gameshow The 50 gemeinsam vor der Kamera – zu dem Zeitpunkt hatten die Ex-Partner sogar wieder miteinander angebandelt. Doch auch hier krachte es ordentlich. In ihrem Podcast "Nothing But The Truth" erklärte sie vor einigen Wochen: "Ich habe seit den Dreharbeiten nie wieder etwas mit ihm gehabt und ich habe mich auch auf keine freundschaftlichen Geschichten eingelassen, sondern völlig neutral für mein Kind. Das heißt, ich habe auch nicht mehr mit ihm privat geschrieben, ich habe mich auf seine Anmachen nicht mehr eingelassen und das hat das Verhältnis zu George auch kaputtgemacht." Eva behauptete, der Kölner sehe seinen Sohn nur sehr selten.

Im vergangenen Jahr fand Eva in Dennis Kessmeyer einen neuen Partner – und stellte dem kleinen George den Mann an ihrer Seite prompt vor. Papa Chris fand das gar nicht so lustig. "Man sollte sich immer sicher sein, wen und was man an sein Kind lässt. Und nach so einer kurzen Zeit kann man es einfach nicht sein, das kann mit keiner erzählen", erklärte er damals im Promiflash-Interview. Und er sollte recht behalten: Anfang dieses Jahres gingen das Bachelor-Girl und Dennis wieder getrennte Wege.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George, August 2023

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seinem Sohn George

