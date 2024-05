"Dynamit": Christina Lugners neuer Freund schwärmt von ihr!

Er gerät ins Schwärmen! Vor Kurzem machte Christina Lugner (58), die Ex-Frau des österreichischen Bauunternehmers Richard Lugner (91), ihre neue Liebe publik: Die Reality-TV-Bekanntheit geht nun mit Ernst Probst durchs Leben. Dieser spricht jetzt im Gespräch mit Bild über seine neue Beziehung zu dem Wuschelkopf. "Christina ist einfach so in mein Leben reingeschneit. Nee, halt – nicht geschneit. Schneien ist nicht ihr Ding. Sie ist gepoltert. Sie ist wie Dynamit!", schwärmt der ehemalige Boss des Unternehmens Liqui Moly. Die beiden lernten sich in Spanien kennen. "Es war am 3. März auf Teneriffa", erinnert sich der Multimillionär. Die Insel ist Ernsts Winterdomizil, bevor er dann im Frühjahr wieder in sein Haus im oberbayerischen Reit im Winkl zieht.

Es scheint so, als wären Christina und Ernst wie gemacht füreinander. "Sie hat einen tollen Humor. Und sie versteht meinen Humor. Das tut nicht jeder. Ich habe ja schließlich ein freches Maul und eine lockere Gosch. Sie nimmt nichts krumm. Das ist prima. Wir können viel miteinander lachen, haben eine Mordsgaudi und eine Menge Spaß – Tag und Nacht!", freut sich der 67-Jährige.

Auch Christina sprach vor Kurzem nur in den höchsten Tönen von ihrem neuen Partner. "Es hat sofort gefunkt! Wir haben uns gesehen und sind einander in die Arme gefallen. Geküsst haben wir uns auch recht schnell", verriet sie ebenfalls gegenüber der Zeitung. Auch äußerlich findet die Wienerin ihre neue Flamme äußerst anziehend: "Mir gefällt, wie Ernst aussieht. [...] Ich finde, er sieht supersexy aus."

Anzeige Anzeige

ActionPress Ernst Probst, 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Lugner und ihr Ex-Mann Richard Lugner, 2005

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Liebesgeschichte zwischen Christina Lugner und Ernst Prost? Sehr romantisch! Ich freue mich für die beiden. Ich bin mir da noch nicht so sicher... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de