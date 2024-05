Hat Joelina Drews etwa ihren Adrian in Las Vegas geheiratet?

Mit dieser Nachricht bringt Joelina Drews (28) ihre Fans zum Staunen. Auf Instagram teilt die Schlagersängerin ein Video, in dem sie ihrem Freund Adrian Louis in Las Vegas das Jawort gibt. Gemeinsam mit Papa Jürgen Drews (79) fährt das Liebespaar zu einer Kapelle, in der ein Elvis-Imitator die beiden vermählt. "Mein Papa hat mich sogar zum Traualtar geführt", schwärmt die Roruperin. Doch ist die Musikerin nun wirklich verheiratet? Ganz offiziell ist die Ehe wohl nicht. In einem Kommentar stellt Joelina klar: "Nee, das war nur zum Spaß."

Eine echte Hochzeit hätte die "Abhauen"-Interpretin gar nicht in Las Vegas feiern wollen. "Ohne meine Mama könnte ich niemals heiraten", ist sich Joelina sicher. Bei Brisant verriet der Schlagerstar, dass Ramona Drews (50) nicht mit ihrer Familie in die USA geflogen sei, da sie ihre Haustiere nicht allein zurücklassen wollte. Ihre Tochter und ihr Ehemann scheinen die witzige Zeremonie trotzdem zu genießen. Doch Joelinas Freund habe seine Zweifel an der Idee gehabt. "Adrian hatte erst mal gar keinen Bock und fand das richtig scheiße, aber wir haben es dann doch durchgezogen", gibt der Promi-Sprössling im Video zu.

Joelina und Jürgen sind ein eingespieltes Team. Besonders seit bei dem "Ein Bett im Kornfeld"-Interpreten eine periphere Polyneuropathie diagnostiziert wurde, versuchen sie so viel Zeit wie möglich gemeinsam zu verbringen. "Wir waren neulich in Amsterdam und sind zehn Kilometer durch die Stadt gelaufen. Das hat er gut weggesteckt!", hatte die stolze Tochter gegenüber Bunte ausgeplaudert. Sie hatte allerdings auch mitgeteilt, dass der selbst gekrönte König von Mallorca bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Fahrradfahren, seine Probleme hätte.

Instagram / ichbinjoelina Jürgen Drews, Sänger

Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Januar 2011

