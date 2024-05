Serkan und Samira Yavuz' Baby kam viel schneller als geplant

Samira (30) und Serkan Yavuz (31) sind mittlerweile zweifache Eltern. Die Geburt ihrer zweiten Tochter Valea Yaël Roya ging allerdings viel schneller als gedacht! In ihrem Podcast "Badass Reality" erinnert sich das Bachelor in Paradise-Paar daran zurück. "Es ging dann so schnell, womit keiner gerechnet hat", erklärt Serkan. Als Samira im Kreißsaal war, war es dann auch schon fast so weit: "Leute, ich hab’s selbst nicht gecheckt, aber irgendwann sagt Clara so: 'Der Kopf ist schon da!' Und ich denke mir: 'Was, der Kopf ist schon da?'"

Eigentlich kommt bei einer natürlichen Geburt auch immer noch der Chefarzt dazu. In Samiras Fall kreuzte der aber viel zu spät auf! Als er in den Kreißsaal kam, war Valea schon auf der Welt. "Der Chefarzt hat dann auch gesagt: 'Na gut, wenn das immer so schnell geht, dann Hut ab'", erzählt Serkan. Nicht mal zwanzig Minuten habe die Geburt schlussendlich gedauert! Valea kam allerdings einige Tage zu früh auf die Welt, denn der errechnete Geburtstermin war erst vier Tage später.

Am 7. Mai hat Serkan und Samiras Tochter das Licht der Welt erblickt. Überglücklich verkündeten die Realitystars auf Instagram die Geburt: "Mit jedem Atemzug, den du nimmst, und jedem Herzschlag, den du spürst, fließt die Liebe in unseren Herzen über und füllt jede Ecke unseres Seins mit unendlichem Glück", lauteten ein paar Zeilen in der emotionalen Bildunterschrift des Postings.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihrem Baby, Mai 2024

Anzeige Anzeige

RTL Samira und Serkan Yavuz, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die beiden die Geburtsstory teilen? Ich finde, sie hätten ruhig detaillierter sein können! Ich möchte so was nicht wissen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de