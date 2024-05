Nach Liebes-Fails: Wie sieht es in Flockes Datingleben aus?

Kevin Platzer (25) alias Flocke und Diogo Sangre (29) waren die Sieger von Forsthaus Rampensau 2023. Doch in der Liebe hatte Flocke bisher leider nicht so viel Glück. Beim Bild-Renntag erzählte der Realitystar gegenüber Promiflash, wie sein Liebesleben momentan aussieht: "Privat mache ich mein Berlin-Ding, One-Night-Stands, alles drum und dran. Aber jetzt ernsthaft jemanden kennenlernen und so was – da muss erst mal eine Frau her, die das alles mitmacht. Ich bin ja nicht der einfachste Mensch."

Zuletzt war der 25-Jährige bei "Bei Gina-Lisa läuten die Heiratsglocken" zu sehen und bandelte dort mit der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin an. Das Kennenlernen endete jedoch nicht so positiv. Nach den Dreharbeiten habe Flocke die Blondine blockiert, da sie respektlos ihm und seiner Konkurrentin Stephie Stark (29) gegenüber gewesen sein soll: "Solche Menschen brauche ich in meinem Kreis definitiv nicht." Doch sie sei nicht die einzige Frau im Reality-TV-Business gewesen, mit der der Berliner schlechte Erfahrungen gemacht hat. Nach "Forsthaus Rampensau" kam er mit Elsa Latifaj zusammen, doch auch daraus wurde nichts. Die Wienerin ist derzeit bei Kampf der Realitystars zu sehen und fängt dort was mit Calvin Kleinen (32) an. Dazu hat Flocke ebenfalls eine klare Meinung: "Da habe ich gar keinen Bock drauf – wirklich."

Flocke wurde 2022 als Verführer bei Temptation Island V.I.P. bekannt. Dort sah man ihn immer wieder an der Seite von Sandra Sicora (31). Auch zu dieser hat er heute keinen Kontakt mehr – im Gegenteil: Er kann sie überhaupt nicht leiden. "Kann mir mal jemand verraten, warum ich immer nur Frauen habe, die total cringe sind? Kann ich mal mit einer positiven Frau in Verbindung gebracht werden? Also wirklich nur so totale Vollkatastrophen...", meint der ehemalige First Dates Hotel-Teilnehmer.

Joyn / Nadine Rupp Flocke und Diogo, "Forsthaus Rampensau Germany"-Sieger 2023

RTL Sandra Sicora und Flocke bei "Temptation Island V.I.P."

