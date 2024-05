"Bridgerton"-Stars feiern die Premiere der neuen Staffel!

Fans warten schon sehnlich auf die neue Staffel von Bridgerton, die am Donnerstag herauskommt. Auf der Premiere der Netflix-Show zeigten sich die Seriendarsteller von ihrer besten Seite. Jonathan Bailey (36), der in der zweiten Staffel eine zentrale Rolle gespielt hatte, erschien in einem schneeweißen Anzug. Darunter trug der Hottie ein durchscheinendes Unterhemd. Seine Serien-Partnerin Simone Ashley zeigte sich in einem silbernen Glitzerkleid. Ihre Haare waren offen, aber streng nach hinten gestylt. Luke Newton, der eine wichtige Rolle übernehmen wird, gab ein außergewöhnliches Outfit zum Besten. Der Darsteller von Colin Bridgerton präsentierte sich in einer roten Tweed-Jacke und einer schwarzen Schlaghose.

Besondere Aufmerksamkeit galt natürlich auch Nicola Coughlan (37). Lady Whistledown höchstpersönlich strahlte in einer weißen Robe mit einem ausgestellten Hüftbereich. Durch ihre lange Schleppe und die weißen Handschuhe machte sie einen besonders edlen Eindruck. Die neue Staffel hatte der Schauspielerin einiges abverlangt. Besonders die zahlreichen Sexszenen seien anfangs ungewohnt gewesen, hatte die "Derry Girls"-Berühmtheit gegenüber AP verraten. Allerdings sei Luke ein toller Drehpartner gewesen. "[Er] gab mir das Gefühl, wirklich gut aufgehoben zu sein. Wir haben uns gegenseitig den Rücken gestärkt und wir konnten auch einfach darüber lachen", hatte die 37-Jährige geschwärmt.

Die Premierenfeier besuchten auch Jonathan van Ness und Mark Peacock. Die "Queer Eye"-Berühmtheit trug dabei ein blaues Kleid und weiße Pumps. Ehemann Mark schien sich eine Scheibe vom Namensvetter seines Lieblings abgeguckt zu haben. Der Brite glänzte in einem cremefarbenen Zweireiher, der dem Anzug des "Bridgerton"-Stars ähnelte. Der Netflix-Star ist eng mit Nicola befreundet und schwärmte nach dem Event von der Schauspielerin auf Instagram: "Ihr Herz, ihre Energie, ihr Durchhaltevermögen, ihre Freundschaft und ihre Leidenschaft zu sehen, bedeutet mir so viel."

Getty Images Nicola Coughlan bei der Premiere von "Bridgerton" 2024

Getty Images Jonathan van Ness und Mark Peacock, Ehepartner

