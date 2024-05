Schwangere Jennifer Lange wehrt sich gegen Bodyshaming!

Jennifer Lange (30) macht den Kritikern eine Ansage! Das ehemalige Bachelor-Girl und sein Partner Darius Zander (40) erwarten derzeit ihr erstes Kind. In den sozialen Netzwerken hält die Reality-TV-Kandidatin ihre Fans auf dem Laufenden und gibt regelmäßig Einblicke in ihre fortschreitende Schwangerschaft – das ruft allerdings den einen oder anderen Internettroll auf den Plan. Nun setzt sich die Schwangere zur Wehr. "Und für alle, die noch nicht wissen, was diese Sätze wie 'du musst mehr essen' oder 'weniger essen' oder 'das sieht aus wie eine Essstörung' beim Gegenüber auslösen können. Ich kann da nur aus Erfahrung sprechen. Ich wurde schon im Kindesalter mit solchen Sätzen konfrontiert und das hat mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht richtig bin, dass mit meinem Körper etwas nicht stimmt. Passt wirklich auf, was ihr zu anderen Menschen sagt", lautet Jennifers wichtige Botschaft, die sie in ihrer Instagram-Story teilt.

Es finden sich unter dem neuesten Post von Jennifer einige Kommentare, die sich auf ihren Körper beziehen. "Schatz, du musst mehr essen" oder "Bitte iss was, das sieht nicht gut aus", lauten einige der kritischen Stimmen. Doch das lässt die Ex von Andrej Mangold (37) kalt. "Lasst euch nicht zu sehr auf solche Idioten ein, die so was Unsensibles und Unangebrachtes raushauen", appelliert sie an ihre Community.

Die Schwangerschaft genießt Jennifer trotz der Kritik dennoch in vollen Zügen. "Ich kann es manchmal immer noch nicht fassen, dass ein kleines Wunder in mir heranwächst. Das wahrscheinlich größte kleine Wunder, was ich mir jemals vorstellen kann, ohne es vorher geahnt zu haben", schwärmte die 30-Jährige auf Instagram.

