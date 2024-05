Das plaudert Yvonne Catterfeld über ihren neuen Freund aus!

Yvonne Catterfeld (44) ist seit über einem Jahr wieder glücklich vergeben. Nach ihrer Trennung von Oliver Wnuk (48) Ende 2021 hat die Sängerin mit ihrem neuen Partner den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden. Dieser steht jedoch nicht in der Öffentlichkeit und somit ist wenig über die Beziehung der beiden bekannt. Doch nun plaudert Yvonne ein Detail über ihren Liebsten aus! "Mein Freund kommt aus England und dadurch sprechen wir natürlich zu Hause vorwiegend Englisch. Also ich mit meinem Sohn meistens Deutsch, aber ich finde das eine totale Bereicherung und ich liebe das einfach", erzählt sie im Gespräch mit RTL.

Die englische Sprache fühle sich für sie mittlerweile auch im Alltag so "natürlich" an, dass sie sogar deutsche Worte vergisst. Doch eine besondere Bindung zum Englischen hatte die "Für dich"-Interpretin schon immer – und hätte am liebsten direkt in der Fremdsprache gesungen. Daraus wurde nur leider nichts! "Ich war 20 und mein damaliger Plattenboss hat eben gesagt: 'Wir nehmen dich nur unter Vertrag, wenn du auf Deutsch singst'", erinnert sie sich. Von einem freiwilligen Entschluss kann also nicht die Rede sein und damit identifizieren konnte sie sich ebenfalls nicht. "Für mich war auf Deutsch zu singen wie eine Fremdsprache", lacht Yvonne.

Auf mehr Details über den neuen Mann an ihrer Seite brauchen ihre Fans wohl erst einmal nicht hoffen – bereits vor einigen Wochen machte Yvonne klar, dass sie keinen Grund sehe, ihn der Öffentlichkeit vorzustellen. Jedoch betonte sie auch, wie glücklich sie derzeit sei. "Wenn man geliebt wird und eine tolle Beziehung hat, dann ist man leicht, dann geht es einem gut", schwärmte sie gegenüber Bunte.

Getty Images Yvonne Catterfeld beim Deutschen Filmpreis

Getty Images Yvonne Catterfeld, Sängerin

