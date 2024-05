Wer gewinnt die TV-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Heute Abend flimmerte ein weiteres Mal "Joko & Klaas gegen ProSieben" über die Bildschirme der Nation. In der TV-Show kämpfen Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) um 15 Minuten Sendezeit, die sie selbst bestimmen dürfen. Sollten sie das Finale allerdings verlieren, müssen die beiden, verkleidet als das Maskottchen Brosieben, den TikTok-Account des Senders bewerben. Im Vorfeld erspielten sich die beiden drei Vorteile. Nun sind die Würfel gefallen und das Ergebnis steht fest: Joko und Klaas können das Finale für sich entscheiden!

Im Laufe der Sendung erhielten die beiden Moderatoren auch prominente Unterstützung: So traten sie in einem Spiel gegen Lena Gercke (36) und Viviane Geppert (32) an. In einem lustigen Mal-Contest bewiesen sie ihr Können.

Das letzte Spiel verloren Joko und Klaas – obwohl sie sich im Laufe des Abends fünf Vorteile erspielten, konnten sie das Finale nicht für sich entscheiden. Insgesamt hatten die beiden 23 Versuche, einen Tennisball hin- und zurückzuwerfen, während sie auf einer sich drehenden Karussell-Konstruktion Platz nehmen mussten. Daran scheiterten sie allerdings und ProSieben ging als Sieger hervor.

Instagram / viviane.geppert Lena Gercke und Viviane Geppert

ProSieben / Nadine Rupp Joko und Klaas beim Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

