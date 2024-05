Dominik Stuckmann verrät Details über seine Beziehungskrise

Anna Rossow (35) und Dominik Stuckmann (32) haben in ihrer Beziehung schon einige Höhen und Tiefen erlebt. In den vergangenen Monaten lief es für den einstigen Bachelor und seine Auserwählte eher nicht so gut. Nun erklärt er im MDR-Format "Fundbüro der Liebe", dass sie in eine Sackgasse geraten seien, in der sie es nicht geschafft haben, über die Probleme, die sich über die Zeit angestaut hatten, zu reden. "Man kann ja auch nicht einfach nur darüber reden und sagen: 'Okay, jetzt haben wir darüber geredet.' Sondern es müssen auch Taten folgen", betont Dominik.

Da das nicht geschah, seien der einstige TV-Junggeselle und seine Liebste irgendwann an einem Punkt gewesen, an dem sie über eine Trennung nachgedacht hatten. Auch eine Paartherapie stand zur Debatte. Nach seiner Promi Big Brother-Teilnahme beschlossen sie jedoch selbst, sich noch eine Chance zu geben. "Ich kenne meine Ecken und meine Kanten. Sie hat Ecken und Kanten. Wenn wir uns die eingestehen und das zu unseren Stärken machen, uns ergänzen, sind wir hoffentlich nicht mehr aufzuhalten", erzählt der Unternehmer.

Um an ihrer Beziehung zu arbeiten, haben sich Dominik und Anna einiges vorgenommen. Sie wollen eine Datenight einführen, für die sie sich richtig rausputzen und Dinge unternehmen, für die sie sich extra Zeit nehmen. "Am Ende des Tages bringt dir doch all das Geld der Welt nichts, all die Events nichts, wenn du in deiner eigenen Beziehung unglücklich bist. Wir sind auf einem guten Weg, wieder da anzuknüpfen, wo unsere Liebesreise damals angefangen hat. [...] Ich liebe sie", fasst der 32-Jährige zusammen.

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow, 2024

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow, 2022

