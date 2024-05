Kryptische Zeilen: Lisha und Lou verkünden kurze Netzpause!

Eigentlich teilen Lisha und Lou so gut wie alles aus ihrem Privatleben mit ihren Followern im Netz. Doch nun machen die YouTuber mit einigen kryptischen Zeilen auf sich aufmerksam. In ihrer Instagram-Story schreibt Lisha: "Seid nicht böse, wenn die nächsten Tage wenig oder gar nichts von uns kommt. Manchmal schlägt das Leben neue Wege ein und manchmal checkt man erst spät, was langfristig fällig gewesen ist. Es wird in den kommenden Tagen eine Aufklärung dazu geben." Außerdem löscht Lisha alle Fotos von ihrem Account und wandelt ihr Profilbild in ein schwarzes Foto um. Was es damit wohl auf sich hat?

Möglicherweise könnte Lishas Auszeit im Netz etwas mit ihrer vermeintlichen Teilnahme am Dschungelcamp im kommenden Jahr zu tun haben. In einem YouTube-Video mit Sanijel Jakimovski reagierte die Beauty nämlich mit einem Lächeln auf die Frage, ob sie sich in den australischen Urwald trauen würde. Bereits vor zwei Jahren wurde gemunkelt, ob Lisha in den Dschungel ziehen könnte.

Auch Lisha und ihr Mann Lou sind durch YouTube bekannt geworden. Auf der Videoplattform veröffentlichte das Paar Content aus seinem Alltag. Mit ihrer polarisierenden Art schafften es die Influencer im Jahr 2020 sogar ins Sommerhaus der Stars. Dort eckte die 37-Jährige besonders mit Konkurrentin Evanthia Benetatou (32) an.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha,TV-Bekanntheit

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha auf Mallorca

Denkt ihr, Lisha und Lou könnten sich getrennt haben? Ja, das kann gut sein! Nee, da steckt etwas anderes dahinter... Ergebnis anzeigen



