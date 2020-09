Und schon wieder Drama! Im Sommerhaus kommen die Stars nicht zur Ruhe. In den vergangenen Folgen gab es immer wieder Streit rund um das Bachelor-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26). Erst legte sich der Rosenkavalier mit Kubilay Özdemir an und musste daraufhin eine heftige Spuck-Attacke hinnehmen, jetzt ist ihm Eva Benetatou (28) ein Dorn im Auge. In der aktuellen Folge kommt es erneut zu einer krassen Auseinandersetzung zwischen den Ex-Bachelor-Teilnehmern.

Andrej und Jenny haben sich seit Evas Einzug gegen sie und ihren Verlobten Chris Stenz verschworen. Sie werfen ihr vor, nur "Scheiße zu labern" und Lügengeschichten zu erzählen. Jenny platzt in der aktuellen Folge der Kragen: “Kriegt Chris das nicht mit?" Youtuberin Lisha steigt mit ein: "Er muss richtig dumm sein." Darauf äfft die Bachelor-Gewinnerin den Fitnessblogger nach und legt ihm in den Mund: "Hauptsache, ich bin hier wegen meiner Frau und tue ihr einen großen Gefallen, aber bin der Dümmste hier”. Die anderen Kandidaten stimmen ihr lachend zu.

Das dreiste an der Sache: Die Griechin und ihr Verlobter waren während der Läster-Attacke im selben Raum! "Ich box die, ich will hier raus. Ich hau die!", lautet Evas verzweifelter Kommentar zu der Situation. Ihr Freund Chris dagegen will seine Konkurrenten lieber in der nächsten Challenge schlagen und sich so den Sieg holen. Ob die 28-Jährige es noch lange im Sommerhaus aushält?

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Evanthia Benetatou und Chris Broy, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Anzeige

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TV NOW Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de