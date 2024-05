Nicht nur Austin Butler: Diese Stars sollten Elvis spielen!

Wäre es beinahe nicht Austin Butler (32) geworden? Der Schauspieler sorgte mit seiner Verkörperung von Elvis Presley (✝42) in "Elvis" für so einige Schlagzeilen – immerhin nahm der Filmstar seine Rolle ziemlich ernst. TMZ stellt nun eine Auswahl an Hollywoodstars zusammen, die ebenfalls für die Rolle in Frage gekommen wären! Einer davon wäre Miles Teller (37). Der "War Dogs"-Star spielte sogar bereits einen Musiker in "Whiplash": den Drummer Andrew Neiman. Auch Aaron Taylor-Johnson (33) weist bereits einiges an Erfahrung vor – er verkörperte John Lennon (✝40) in "Nowhere Boy". Gerüchten zufolge soll er in der engeren Auswahl der "Elvis"-Macher gewesen sein.

Ebenfalls hoch im Rennen soll Ansel Elgort (30) gewesen sein. Auch der "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"-Darsteller hat ein wenig Musik im Lebenslauf zu verzeichnen. Gemeinsam mit Rachel Zegler (23) spielte er die Hauptrollen in "West Side Story". Sogar Sänger Harry Styles (30) soll in Betracht gezogen worden sein! Bei "Fitzy & Wippa" plauderte der Regisseur Baz Luhrmann (61) aus, warum es doch nicht klappte: "Harry ist ein sehr begabter Schauspieler. Ich würde mit ihm zusammenarbeiten. Das Problem ist aber, er ist Harry Styles. Er ist bereits eine Ikone."

Die Rolle des King of Rock 'n' Roll ist nicht die einzige, für die Aaron angeblich im Gespräch war – aktuell wird der Brite als der nächste James Bond gehandelt! In einem kürzlichen Interview klang es allerdings eher nicht danach, als wolle der 33-Jährige sich an eine langwierige Rolle ketten. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Zukunft brauche, die für mich vorgezeichnet ist. Ich habe das Gefühl, dass ich alles, was für mich geplant ist, verdammt noch mal besser machen kann", äußerte er sich im Gespräch mit Rolling Stone UK.

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

