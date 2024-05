Dieses Paar soll bei "Das Sommerhaus der Stars" dabei sein!

Ist das erste Geheimnis nun gelüftet? Jedes Jahr aufs neue ziehen bekannte Paare in ein idyllisches Landhaus in Bocholt. Ruhig geht es in Das Sommerhaus der Stars aber gewiss nicht zu. In dem Landhaus ist niemand vor Streitereien sicher. Sind nun schon die ersten Kandidaten der beliebten Realityshow bekannt? Das will zumindest Bild erfahren haben. Laut dem Medium sollen in das Sommerhaus Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt ziehen und das TV-Abenteuer aufmischen. Wie immer geht es dabei wohl um ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Einige Reality-Fans dürfte die Teilnahme des Schauspielers und seiner Liebsten überraschen – besonders häufig sind die beiden immerhin nicht in diversen Formaten zu sehen. Vor knapp zwei Jahren machten sie sogar eine Beziehungskrise durch und trennten sich für eine kurze Zeit. Dabei waren sogar Fremdgehgerüchte im Umlauf. Auf Instagram wurde die Blondine im vergangenen Jahr gefragt, ob sie es sich vorstellen könnte, mit Raúl mal bei Temptation Island V.I.P. mitzumachen, um sich gegenseitig ihre Treue unter Beweis zu stellen. Daran hatte sie aber kein Interesse: "Ich könnte das aber nicht und halte auch nicht viel davon." Gänzlich abgeneigt sei sie von TV-Formaten aber nicht – sie würde gerne mal bei Let's Dance mitmachen.

Statt Informationen über die kommende Staffel preiszugeben, wurde vor wenigen Wochen ein Ableger des Reality-Abenteuers von RTL angekündigt. Im Mittelpunkt sollen dabei nicht berühmte Persönlichkeiten stehen, sondern Fans des Formates! Ansonsten soll die Show nicht anders als die Promi-Variante ablaufen. Auch dabei sollen die teilnehmenden Pärchen ihr Können in herausfordernden Spielen unter Beweis stellen, um an den Sieg und das Preisgeld zu gelangen.

Getty Images Raúl Richter und Vanessa Schmitt auf der Premiere von "Avatar - The Way of Water"

Michelle Monballijn bei "Das Sommerhaus der Stars"

