Hat Kris Jenner (64) jetzt etwa Ärger am Hals? In ihrer eigenen Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians gewähren das Familienoberhaupt und ihre Liebsten regelmäßig Einblicke in ihren privaten Familienalltag. Doch dabei werden offenbar nicht alle Szenen von der Kamera festgehalten. Ein Ex-Sicherheitsbeamter behauptet nun, Kris habe ihn während seiner Arbeitszeit im Haus regelmäßig sexuell belästigt – die selbst ernannte "Momagerin" wurde daraufhin angeklagt!

Wie TMZ berichtete, soll Wachmann Marc McWilliams eine Klage gegen Kris und ihre Tochter Kourtney Kardashian (41) eingereicht haben. Demnach soll das Duo den im Jahr 2017 eingestellten Security-Mitarbeiter immer wieder mit Kommentaren zu seinem Erscheinungsbild und sexuellen Aktivitäten belästigt haben. Kris soll sogar noch einen Schritt weitergegangen sein und Marc massiert haben sowie beim Vorbeigehen ihr Becken an seinem Rücken gerieben haben.

Marc soll sich diesbezüglich zwar bei seiner Sicherheitsfirma beschwert haben, seine Äußerungen wurden allerdings ignoriert. Jetzt meldete sich auch Kris' Anwalt Marty Singer zu Wort: "Kris bestreitet kategorisch, sich jemals unangemessen gegenüber Marc McWilliams verhalten zu haben." Die im Raum stehenden Vorwürfe seien schlichtweg erfunden.

Getty Images Kris Jenner und Kourtney Kardashian, Februar 2017

Getty Images Kris Jenner, TV-Bekanntheit

Getty Images Kris Jenner, Mitglied des Kardashian-Klans

