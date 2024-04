Keine Reaktion: Kris Jenner schweigt seit O.J. Simpsons Tod!

Am Mittwoch ist O.J. Simpson (✝76) in Folge seines Krebsleidens verstorben. Seit die Nachricht über den Tod des einstigen Footballstars um die Welt gegangen war, wurde es schlagartig still um Kris Jenner (68), wie unter anderem Mirror berichtet. Die Reality-TV-Bekanntheit, die sonst ziemlich aktiv auf Social Media ist, hat sich seither weder zu der Todesnachricht noch anderweitig im Netz zu Wort gemeldet. Das Kardashian-Jenner-Familienoberhaupt stand einst in einem sehr engen Verhältnis zu dem ehemaligen Football-Profi – denn die 68-Jährige war mit O.J.'s Freund Robert Kardashian Sr. (✝59) verheiratet. Roberts war nicht nur ein guter Freund des Verstorbenen, sondern zudem sein Verteidiger im berühmten Mordprozess.

Im Jahr 1994 musste sich O.J. wegen eines Doppelmordes vor Gericht verantworten. Der NFL-Star soll demnach für den Tod seiner damaligen Ehefrau Nicole Brown (✝35) und deren angeblichen Lover Ron Goldman verantwortlich gewesen sein. Bis zu ihrem Tod waren Nicole und Kris sehr gute Freundinnen. In der Netflix-Sendung "My Guest Needs No Introduction" äußerte sich Kim Kardashian (43) – Kris und Roberts gemeinsame Tochter – zu dem Mordprozess vor 30 Jahren: "Es hat unsere Familie irgendwie auseinandergerissen, würde ich sagen, während der ganzen Zeit des Prozesses."

Aufgrund der gegebenen Umstände stand auch Caitlyn Jenner (74) – zu dem Zeitpunkt noch Kris' damaliger Ehemann Bruce – in einem schwierigen Verhältnis zu dem früheren Sportler. Zu der Nachricht seines Todes reagierte Caitlyn mit schadenfrohen Worten. Auf X schrieb sie lediglich "Good Riddance", was auf Deutsch so viel wie "Gut, dass wir ihn los sind" bedeutet und versah den Beitrag mit dem Hashtag #OJSimpson.

Getty Images O.J. Simpson im Mai 2013

Getty Images Caitlyn Jenner, Realitystar

