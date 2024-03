Osterrückblick: Kris Jenner teilt Kindheitsfoto von Robert!

Kris Jenner (68) wünscht ihren Fans auf besonders niedliche Weise ein schönes Osterfest! Der The Kardashians-Star teilt nämlich einige Bilder, auf denen ihre Sprösslinge im Kindesalter zu sehen sind und Ostern feiern. Darunter sticht ein Bild ganz besonders heraus: Ein Kindheitsfoto von Robert Kardashian (37). Der Mini-Rob präsentiert superstolz ein Osterei und trägt einen geflochtenen Korb in seinen winzigen Händen, der bis oben mit bunten Eiern gefüllt ist. Das Strahlen des kleinen Mannes erinnert die Nutzer auf Instagram an eine besondere Person: Tatum Thompson (1). "Baby Rob sieht wirklich wie Tatum aus!", fällt einem User auf.

Dass dem Bruder von Kylie Jenner (26) eine Ähnlichkeit zu seinem Neffen nachgesagt wird, ist übrigens nicht das erste Mal: Im Netz ziehen die Fans bereits seit einiger Zeit immer wieder Vergleiche zwischen Khloé Kardashians (39) Sohn und dem 37-Jährigen. Bereits kurz nach der Geburt von Tatum fiel sogar Kris die Gemeinsamkeit der beiden auf: "Findest du nicht auch, dass er Rob ähnlich sieht?", fragte sie damals Kim Kardashian (43) in einer Folge von "The Kardashians". "Er ist tatsächlich Robs Zwilling!", antwortete diese ihrer Mutter.

Auch ein weiteres Familienmitglied scheint einen kleinen Doppelgänger zu haben: Kim. "Kim sieht so sehr wie Chi (6) im ersten Foto aus!", behauptet ein Fan unter Kris' Beitrag. Die Ähnlichkeit zu ihrer Tochter fiel der Ex von Kanye West (46) ebenfalls auf – und zwar vor einer ganzen Weile. Vor wenigen Monaten teilte die Beauty eine Collage von sich und der Sechsjährigen und kommentierte: "Mein Zwilling". Auf der Gegenüberstellung des Mutter-Tochter-Duos war unschwer zu erkennen, dass eine unverkennbare Ähnlichkeit besteht.

Instagram / krisjenner Throwback-Foto Robert Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Chicago West

