Philipp Mickenbecker schockt seine Fans mit einer tragischen Diagnose. Der YouTube-Star ist gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Johannes durch seinen Kanal The Real Life Guys berühmt geworden. Der Webstar hat allerdings schon eine ziemlich schwere Zeit hinter sich. Gleich zweimal musste er bereits gegen den Krebs kämpfen und dachte eigentlich, die Krankheit endlich besiegt zu haben. Nun die Schocknachricht: Der Krebs ist zurück und die Ärzte geben Philipp nur noch wenige Wochen zu leben.

Das teilte der 23-Jährige seiner Community jetzt in einem YouTube-Video mit: "Jetzt habe ich vor etwa zwei Monaten wieder gemerkt, dass irgendwas in meiner Brust nicht stimmt und ich habe dann auch immer mehr Schmerzen bekommen." Ein MRT bringt dann die traurige Gewissheit: Der Krebs ist zurück. Die Prognose der Ärzte ist niederschmetternd. "Der Arzt hat mir gesagt, dass es sehr, sehr schlecht aussieht, dass der Tumor schon im Endstadium ist und dass er mir tatsächlich nur noch zwei Wochen bis zwei Monate zu leben gibt", erklärte er. Eine Chemotherapie könnte ihm zwar noch etwas mehr Zeit verschaffen, aber Philipp hadert noch: "Die hat auch so, so krasse Nebenwirkungen, dass ein Leben danach eigentlich nicht mehr wirklich lebenswert ist. Und das habe ich ja schon einmal erlebt und ich will das auch gar nicht noch mal erleben."

Seine Fans sollen sich aber keine Sorgen um den YouTuber machen. Trotz allem hat Philipp noch Hoffnung. "Ich glaube wirklich, dass es jemanden gibt, der einen Plan mit mir und mit meinem Leben hat und auch mit dieser ganzen Sache jetzt einen Plan hat", ist er sich sicher. Auf seinen YouTube-Accounts möchte Philipp noch so lange wie möglich aktiv bleiben.

Instagram / the_real_life_guys Die Zwillingsbrüder Johannes und Philipp Mickenbecker

