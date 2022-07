Teaser: So emotional wird die Doku über Philipp Mickenbecker

Auf diesen Film warten viele Fans von Philipp Mickenbecker (✝23) sehnsüchtig! Der YouTuber ist im Juni 2021 nach schwerer Krankheit verstorben. Das Besondere an seinem langen Leidensweg: Der Webstar nahm seine Fans in zahlreichen Videobotschaften mit. Darin porträtierte Philipp seinen Kampf gegen den Krebs. Im Dezember wurde bekannt, dass sein Leben verfilmt werden soll – jetzt gibt es einen ersten Teaser zu der emotionalen Doku.

In dem kurzen Clip, der jetzt auf YouTube veröffentlicht wurde, wird auf Philipps inspirierendes Leben zurückgeblickt: Denn gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Johannes versuchte der YouTuber stets, anderen Menschen zu einem aktiveren Leben zu verhelfen. Zu emotionaler Klaviermusik kommen auch Freunde und Weggefährten zu Wort. Denn auch im Angesicht seiner unheilbaren Erkrankung gab Philipp seine Zuversicht nie auf.

"Was ich an Philipp so krass finde, ist dass er eben nicht mehr auf sich selbst schaut, sondern viel mehr auf seine Freunde und auf die anderen Menschen", fasst ein guter Freund die Leistung des Webstars zusammen. Neben dem emotionalen Rückblick warten in der Doku außerdem viele bislang ungezeigte Blicke hinter die Kulissen auf die Fans des YouTubers.

Anzeige

Instagram / the_real_life_guys Die Zwillingsbrüder Johannes und Philipp Mickenbecker

Anzeige

YouTube / The Real Life Guys Philipp Mickenbecker im Krankenhaus, Juni 2021

Anzeige

Instagram / the_real_life_guys Johannes Mickenbecker mit seinem Bruder Philipp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de