Emotionale Szenen: Philipp Mickenbeckers Tod wurde gefilmt

Philipp Mickenbecker (✝23) bleibt auch nach seinem Tod in Erinnerung. Der YouTuber war im Sommer 2021 nach langem Kampf gegen den Krebs gestorben. Seine Freunde, Familie und Fans trauerten anschließend um den Abenteurer und gedenken seiner in einer besonderen Form – denn seit wenigen Tagen läuft ein Film über seine letzten Stunden im Kino. Und darin sind emotionale Szenen zu sehen: Philipp wurde selbst beim Sterben von der Kamera begleitet...

In dem Film "Real Life Guy" dürfen die Fans des Tüftlers seine letzten Stunden miterleben. Denn das Kamerateam ist selbst im Krankenhaus an Philipps Seite, als der 23-Jährige stirbt. Diesen Moment ebenfalls zu filmen, ist ihm damals sehr wichtig – das erklärt Regisseur Lukas Augustin gegenüber Bild: "Am Tag seines Todes rannten wir alle ins Krankenhaus. Er verblutete, es gab keine Hoffnung mehr. Darum schaltete ich die Kamera aus. Doch Philipp merkte, dass ich nicht drehte und bat mich, weiter zu filmen. Er wollte alles zeigen und nichts verstecken!"

Nach Philipps Tod trauerten zahlreiche bekannte Persönlichkeiten um ihn. Unter anderem zeigten sich Samuel Koch (35) und auch Lisa und Lena (21) sehr betroffen. "Ich bin total dankbar, dass ich Philipp kennenlernen durfte", erzählte Lena damals im Netz.

Johannes Mickenbecker mit seinem Bruder Philipp

Philipp Mickenbecker im Krankenhaus, Juni 2021

Lisa und Lena mit Philipp und Johannes Mickenbecker im Juni 2021

