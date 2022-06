Ein Jahr ist es jetzt schon her, dass Philipp Mickenbecker (✝23) verstorben ist. Der YouTuber erlag nach einem langen Kampf schließlich im Krankenhaus seiner hartnäckigen Krebserkrankung. Das The Real Life Guys-Mitglied hinterlässt zahlreiche Fans und Freunde – und seinen Zwilling Johannes Mickenbecker. Bei einem Gedenkgottesdienst zu Philipps Ehren hielt sein Bruder jetzt eine emotionale Rede und brach dabei schließlich in Tränen aus.

Die gesamte Messe wurde inzwischen auf YouTube hochgeladen. Der Part, in dem Johannes auf der Bühne stand und über Philipp sprach, war besonders emotional. So erzählte der Content Creator unter anderem, dass er und sein Twin in ihrem Leben nur etwa zwei Wochen mal getrennt voneinander waren. Die restliche Zeit über hätten sie "immer alles zusammen gemacht". Dann erzählte er, woran er sich besonders gerne erinnert: An den Frieden, den Philipp in seinem Glauben gefunden hatte: "Was wir alle von ihm in Erinnerung behalten haben, ist dieses Strahlen, diese Freude gewesen", schwärmte Johannes – eher er schließlich von seinen Gefühlen übermannt anfing, zu weinen.

In seiner Rede gab Johannes auch zu, dass er immer noch schwer mit dem Verlust seines Zwillingsbruders zu kämpfen habe – worunter auch sein Glaube gelitten habe: "Unterbewusst war ich sauer auf Gott, ich war enttäuscht", betonte der YouTube-Star. Inzwischen sei er aber wieder im Reinen mit ihm. "Es ist das Einzige, was mir gerade wirklich hilft."

Instagram / the_real_life_guys Johannes Mickenbecker in der Schweiz

Instagram / life.lion.official Philipp Mickenbecker, YouTube-Star

Instagram / the_real_life_guys Johannes Mickenbecker mit seinem Bruder Philipp

