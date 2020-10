Evanthia Benetatou (28) wehrt sich gegen ihre Sommerhaus der Stars-Mitstreiter! In den vergangenen Episoden der TV-Show musste die Bachelor-Zweite von 2019 einiges über sich ergehen lassen: Ihre Konkurrenten verbündeten sich gegen die Influencerin und ihren Verlobten Chris und beleidigten sie sogar als "Miststück" und "Ratte". In der siebten Folge bekam die Brünette nun die Chance, es ihnen zurückzuzahlen: Eva teilte ordentlich gegen die mit ihr verfeindeten Paare aus!

Beim Spiel "Reiner Wein" mussten die Kandidaten einander wortwörtlich reinen Wein einschenken – und ihre ungeschönte Meinung sagen. Nachdem Eva selbst dabei einiges hatte einstecken müssen, nutzte die 28-Jährige die Gelegenheit, zurückzuschießen: "Ihr verhaltet euch respektlos mit euren Blicken. Ihr seid für mich falsch, und falschen und bösen Menschen gönne ich den Sieg nicht!", stichelte sie gegen Jennifer Lange (26) und Andrej Mangold (33). Über Annemarie Eilfelds (30) Freund Tim Sandt verlor sie ebenfalls kein gutes Wort: "Tim ist ein aggressives Arschloch!"

Am härtesten traf sie aber wohl Michaela Scherer (54) mit ihrer Aussage: "Ich dachte wirklich, dass du ein Vorbild sein könntest. Du benimmst dich schlimmer als eine 20-Jährige. Also ehrlich, deine Kinder sollten sich schämen für so ein Verhalten!", sagte sie der Blondine ins Gesicht. YouTuberin Lisha konnte das nicht fassen: "Übertreib es nicht. Pass auf, was du sagst!"

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

TV NOW Das Spiel "Reiner Wein" im "Sommerhaus der Stars"

TV NOW Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars" 2020

Instagram / michaela.scherer.official Michaela Scherer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

