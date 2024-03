"Verhältnis kaputt": Kümmert sich Chris Broy nicht um Kind?

Wie steht es um das Verhältnis von Chris Broy (34) und seinem Sohn George? Der Realitystar und seine Ex-Freundin Evanthia Benetatou (31) trennten sich noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Das Verhältnis des einstigen Paares litt sehr darunter und Chris machte immer wieder öffentlich, dass er seinen Sohn kaum zu Gesicht bekommt. Kürzlich schienen sich Eva und der Hottie allerdings wieder anzunähern, doch seit The 50 gehört das auch schon wieder der Vergangenheit an. In ihrem Podcast "Nothing But The Truth" erklärt Eva: "Ich habe seit den Dreharbeiten nie wieder etwas mit ihm gehabt und ich habe mich auch auf keine freundschaftlichen Geschichten eingelassen, sondern völlig neutral für mein Kind. Das heißt ich habe auch nicht mehr mit ihm privat geschrieben, ich habe mich auf seine Anmachen nicht mehr eingelassen und das hat das Verhältnis zu George auch kaputt gemacht."

Wegen des angespannten Verhältnisses habe George seinen Papa viel weniger gesehen als zuvor. Von August bis Ende September habe Chris seinen Sohn nur zwei Mal gesehen. "Das geht nicht", stellt Eva klar. Kinder bräuchten Strukturen und Chris sei nicht in der Lage, seinem Sohn diese zu geben. Das Resultat: Der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer sieht George momentan nicht so oft.

Kurz zuvor plauderte die 31-Jährige ein privates Detail über sich und ihren Ex aus. "Es war tatsächlich so, dass sich wieder etwas zwischen uns angebandelt hatte", verriet sie ebenfalls in ihrem Podcast. Nach einem gemeinsamen Event in Kassel hatten die beiden sogar wieder etwas miteinander!

Evanthia Benetatou, Realitystar

Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

