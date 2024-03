Chris Broy wollte von Ex Eva Benetatou Vaterschaftstest!

Zwischen Chris Broy und Eva Benetatou (31) gab es offenbar große Vertrauensprobleme. Die beiden Reality-TV-Stars hatten 2021 ihre Beziehung beendet, bevor ihr gemeinsamer Sohn George auf die Welt kam. Wie das einstige Bachelor-Girl in ihrem Podcast "Nothing But The Truth" verrät, sei ihr Verhältnis nach der Geburt schwer gewesen. Sie habe versucht, das beste für ihr Kind zu tun, doch von Chris sei nicht viel gekommen – er habe sich statt um ihren Sohn, eher um "Ego-Dinge" Sorgen gemacht. "Im Oktober 2021 musste ich sogar einen Vaterschaftstest machen. Wo ich mich einfach nur gefragt habe: 'Okay, welche Frau würde so leiden, so ein Hehl und Theater draus machen und am Boden zerstört sein, wenn du nicht der Vater gewesen wärst?'"

In den zwei Jahren nach der Geburt ihres Sohnes haben die 31-Jährige und ihr Ex viel Negatives durchgemacht. Anfang 2023 hätten sie sich wieder zusammengerauft. "Es war tatsächlich so, dass sich wieder etwas zwischen uns angebandelt hatte", gibt sie im Podcast preis. Bei der Realityshow The 50 eskalierte es aber erneut, seitdem ist ihre Beziehung wieder angespannt. Sie habe nichts mehr mit Chris gehabt und gehe für ihren Sohnemann neutral mit ihm um: "Das heißt, ich habe auch nicht mehr mit ihm privat geschrieben, ich habe mich auf seine Anmachen nicht mehr eingelassen und das hat das Verhältnis zu George auch kaputt gemacht." Der 34-Jährige sehe George daher aktuell nicht viel.

Doch was passierte während der Dreharbeiten von "The 50", dass ihr Verhältnis platzen ließ? Es kam zu einem Gespräch mit Serkan Yavuz (30), der von den beiden wissen wollte, ob etwas zwischen ihnen läuft. "Ey, Bro. Aufgewärmter Gulasch schmeckt nicht", antwortete Chris daraufhin. Eva sei von der Reaktion schockiert gewesen. Für sie sei das Schlimmste gewesen, "dass er es auch noch leugnet, dass etwas zwischen uns gelaufen ist."

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George, August 2023

