Evas "The 50"-Ausraster: Zuschauer können es nicht verstehen

In den vergangenen Folgen von The 50 sorgten vor allem Evanthia Benetatou (31) und ihr Ex Chris Broy (34) für Aufsehen. Die einstige Bachelor-Finalistin verlor ein Safety-Spiel und musste deshalb um ihren Verbleib in der Sendung zittern. Sie hoffte darauf, dass der Vater ihres Kindes sie zurückholen würde. Doch er konnte seine Mitstreiter nicht überzeugen, für die Brünette zu stimmen. Das brachte sie zum Ausrasten. Von insgesamt 1.348 Promiflash-Lesern sind 1.102 der Meinung, dass Eva total übertrieben habe, da es nur ein Spiel sei. Somit verstehen auch nur 246 Zuschauer ihre krasse Reaktion – sie würden sich ebenfalls verraten fühlen [Stand 28. März, 10:45 Uhr].

Evanthia erklärte bereits nach der Veröffentlichung der Folge, dass sie sich aus einem bestimmten Grund verraten gefühlt habe. Sie meint: Chris und sie sollen 2023 noch mal was gehabt haben. "Es war tatsächlich so, dass sich wieder etwas zwischen uns angebandelt hatte", verriet die TV-Bekanntheit nun in ihrem Podcast "Nothing But The Truth". Bei einem gemeinsamen Event sollen sie sich nähergekommen sein.

Eva und Chris waren bis 2022 zusammen. Tatsächlich trennten sich die Realitystars während die Influencerin schwanger von dem B:Real-Star gewesen war. Für ihren gemeinsamen Sohn George wollten sie sich trotz Liebes-Aus und verletzter Gefühle zusammenreißen. Doch das Techtelmechtel scheint ihr gutes Verhältnis nun zerstört zu haben.

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George

