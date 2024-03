Etwa ein No-Go? Eva Benetatou posiert als sexy Osterhase

Eva Benetatou (31) spaltet die Gemüter! Der Realitystar nimmt nicht nur regelmäßig an verschiedenen TV-Formaten teil, sondern zeigt sein Leben auch regelmäßig in den sozialen Medien. Auch am Ostersonntag lässt es sich die Griechin nicht nehmen, ihre Follower mit einem Post auf Instagram zu bezirzen – und darauf zeigt sie sich in einem Hauch von Nichts! Auf dem Schnappschuss trägt Eva einen BH sowie ein knappes Höschen, verziert mit Schleifen. Dazu kombiniert sie noch eine durchsichtige Jacke und große Hasenohren. "Frohe Ostern, meine Lieben", schreibt Eva dazu und fügt noch an: "Bitte wertet nicht, es darf auch mal anders sein als gewohnt."

Evas Fans scheinen ihren Look zu den Feiertagen aber nicht besonders gut zu finden. "Ich finde, man sollte Respekt gegenüber allen heiligen Feiertagen haben und diese nicht dafür nutzen, um sich auszuziehen… Dein Outfit ist schick, aber definitiv nichts, um den Menschen an Ostern zu gratulieren", "Ich bin peinlich berührt. Auf so vielen Ebenen" oder auch "Absolutes No-Go", lauten nur einige der vielen empörten Kommentare unter dem Beitrag. Einige Nutzer nehmen das TV-Gesicht aber auch in Schutz: "Tolles Bild. Und ich sehe da auch nichts Respektloses dran, so ein Foto zu Ostern zu posten."

Wegen ihrer Schönheitseingriffe musste Eva bereits einiges an negativen Kommentaren einstecken. Doch davon lässt sie sich scheinbar nicht beeindrucken. "Mir ist bewusst, dass es einigen von euch nicht gefällt. Aber ich bin der Ansicht, es ist am wichtigsten, dass man sich selbst gefällt und in erster Linie mit sich selbst zufrieden ist", schrieb sie im Netz.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im März 2024

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

Was sagt ihr zu Evas Outfit? Ich finde, dass es nicht schlimm ist! Es ist schon etwas unangebracht... Ergebnis anzeigen



