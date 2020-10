Evanthia Benetatou (28) gerät erneut ins Schussfeld ihrer Mitstreiter! Im Sommerhaus der Stars mussten die Kandidaten sich in Folge sieben einem der gefürchtetsten Spiele stellen: In der Challenge "Reiner Wein" sitzen sich die Teilnehmer an einem Tisch gegenüber und müssen einander ehrlich die Meinung sagen. Das wurde besonders für die Bachelor-Zweite unangenehm – denn ihre Konkurrenten beschimpften sie erneut hart!

Aussagen wie "Du nervst am meisten" oder "Dir vertraue ich nicht" mussten in dem Nominierungsspiel zugeordnet werden. Dabei traf es besonders oft Eva. Als sie selbst in diesem Zuge erklärte, enttäuscht von Lisha und Lou zu sein, rastete die YouTuberin aus: "Gör, du hast gar keinen Wert in meinen Augen!" Doch das war erst der Anfang. Auf die Frage, wessen Liebe nicht echt sei, nannte Eva Annemarie Eilfeld (30) und Tim Sandt – und schürte damit die Wut der Musikerin. Unter Tränen schrie sie die Influencerin an: "Du bist einfach ein Miststück!"

Auch bei den Partnern der Spielenden, die das Ganze vor dem Fernseher im Sommerhaus verfolgten, kochten die Emotionen hoch – vor allem bei Tim. Der wollte den Vorwurf von Eva nicht auf sich sitzen lassen: "Was hast du für eine alte Ratte? Leck mich, was für eine Ratte, Miststück!", richtete er sich an Chris.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

