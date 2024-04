Sextape? Eva Benetatou prankt ihre Fans mit Aprilscherz

Evanthia Benetatou (31) hat sich einen Scherz erlaubt! Die Reality-TV-Bekanntheit versorgte ihre Fans erst kürzlich mit heißen Aufnahmen von sich in knapper Osterunterwäsche – was bei ihren Followern gemischte Gefühle auslöste. Am ersten April setzt die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin dann noch einen drauf und teilt in ihrer Instagram-Story einen Link und schreibt dazu: "Ich habe mein erstes Sextape für euch gedreht". Schnell klärt Eva allerdings auf, dass das lediglich ein lustig gemeinter Aprilscherz gewesen sei.

Kurz nach dem Posting führt der TV-Star nämlich in seiner Story weiter aus: "Das war doch geil, oder? Das habt ihr nicht wirklich geglaubt, oder? Auf gar keinen Fall, nein, so was gibt es nicht von mir. Das war natürlich nur ein Aprilscherz." Eva jedenfalls scheint sich darüber sehr zu amüsieren und ist gespannt, ob ihre Fans auf ihren Schabernack reingefallen sind.

Bereits im vergangenen Jahr leistete sich die 31-Jährige einen Aprilscherz, der aber mehr oder weniger nach hinten losging. Auf ihrem Profil teilte sie nämlich eine vermeintliche Schwangerschaftsverkündung. "Im ersten Moment lustig, allerdings bei so vielen Frauen, die vergeblich versuchen, schwanger zu werden, eben doch nicht so lustig", kritisierte daraufhin ein Fan in den Kommentaren. Auch andere empfanden diesen Witz von Eva eher als geschmacklos.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Köln

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou bei ihrem Aprilscherz 2023

Wie fandet ihr den Aprilscherz von Eva Benetatou in ihrer Story? Sehr lustig von ihr! Ich weiß nicht, was daran witzig sein soll. Ergebnis anzeigen



