Eva Benetatou bestätigt: Sie hatte 2023 was mit Ex Chris

Jetzt packt sie aus! Zwei Jahre lang waren Evanthia Benetatou (31) und Chris Broy (34) ein Paar. Ihr Liebesglück sollte sogar mit einem gemeinsamen Kind gekrönt werden – doch das Paar trennte sich noch während der Schwangerschaft 2022. Sowohl für die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin als auch für den Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmer war das Ganze nicht einfach. Für ihren Sohn rauften sich die beiden jedoch zusammen – und das schien wohl ziemlich gut zu funktionieren, wie Eva nun in ihrem "Nothing But The Truth"-Podcast verrät. Sogar so gut, dass zwischen Eva und Chris noch mal mehr lief: "Es war tatsächlich so, dass sich wieder etwas zwischen uns angebandelt hatte", plaudert sie aus. Sie und ihr Ex hatten bei einem gemeinsamen Event in Kassel noch mal etwas miteinander!

Das Techtelmechtel der beiden Ex-Partner hat über mehrere Monate angedauert – es war sogar noch zu den Dreharbeiten von The 50 aktuell gewesen. Show-Mitstreiter und Freund Serkan Yavuz (30) habe von all dem gewusst und die beiden darauf angesprochen. Doch laut Eva habe Chris nur plump mit "Ey, Bro. Aufgewärmter Gulasch schmeckt nicht" geantwortet. Das Schlimmste von allem sei jedoch, "dass er es auch noch leugnet, dass etwas zwischen uns gelaufen ist". Sie könne jedoch das Gegenteil beweisen. Dass sie nun in dem aktuellen Format "The 50" als "der Depp", der sich alles ausdenkt, dargestellt werde, habe sie nicht auf sich sitzen lassen wollen.

Für die Fans schien die Sache mit Chris und Eva schon lange der Vergangenheit anzugehören. Zwischenzeitlich war die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit an einen anderen Mann vergeben. Im Dezember hatte sie bei einem RTL-Auftritt die Beziehung zu Dennis Kessmeyer öffentlich gemacht. Doch die Liebe der beiden hielt nicht lange an. "Manchmal ist es Zeit weiterzugehen, wenn man sich nicht mehr wie 'zu Hause' fühlt…", schrieb sie im Januar auf Instagram und machte damit die Trennung von dem Unternehmer bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Dennis Kessmeyer und Eva Benetatou im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnte ihr verstehen, warum Eva nun das Geheimnis verrät? Ja, sie will aufklären und nicht als das Opfer dastehen! Nee, ich kann das nicht nachvollziehen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de