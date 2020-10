Shane Filan (41) ist in tiefer Trauer! Im Dezember musste der Westlife-Sänger einen schweren Verlust verkraften: Shane verlor seine Mutter Mae. Nun trifft ihn erneut ein harter Schicksalsschlag: Im Netz teilte Shane kürzlich mit, dass er nur zehn Monate nach seiner Mama nun auch seinen Papa verloren hat. Peter Filan starb am Sonntag und hinterließ mit seinem Tod eine wohl unbeschreiblich große Lücke in Shanes Leben.

Via Instagram verkündete Shane: Sein Dad sei in einer Klinik friedlich im Schlaf gestorben. "Am gestrigen Sonntag, den 4. Oktober, ist mein Herz gebrochen. Ich habe den wichtigsten Mann in meinem ganzen Leben verloren, meinen Vater Peter", lauten die emotionalen Zeilen des Musikers. "Er war mein bester Freund, der Beschützer während meines gesamten Lebens und ein absolut erstaunlicher Vater. Er war mein Held", schreibt Shane weiter. Peter hinterlässt neben Shane noch sechs weitere Kinder.

Allem Anschein nach hat sich Peter schon länger in ärztlicher Behandlung befunden: "Ich kann den Mitarbeitern des St. Vincents's Hospital nicht genug für die unglaubliche Fürsorge danken, die sie für ihn im letzten Jahr aufgebracht haben", beteuert der 41-Jährige. Außerdem bedankt er sich bei seinen und generell allen Westlife-Fans für die außerordentliche Anteilnahme.

Peter und Mae Filan, Eltern von Westlife-Star Shane Filan

Peter und Shane Filan

Shane Filan im November 2007

