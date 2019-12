Und das so kurz vor Weihnachten! Der Westlife-Sänger Shane Filan (40) muss einen schweren Verlust verkraften: Am vergangenen Sonntag ist seine Mutter Mae verstorben. Die traurige Nachricht bestätigte der Bühnenstar nun selbst über Social Media. Demnach soll Mae Filan in einem Hospiz in Irland friedlich eingeschlafen sein. Sie galt als wichtigste Unterstützerin ihres Sohnes und soll sogar seine Musik-Karriere ins Rollen gebracht haben. Der 40-Jährige verabschiedete sich jetzt mit rührenden Worten von seiner Mutter im Netz – und erhielt dabei immensen Fan-Support.

"Gestern, Sonntag, der 15. Dezember 2019, war der traurigste Tag meines Lebens. Meine Mama Mae, die eine unglaubliche Ehefrau, Mutter, Oma und Freundin war, ist im Kreise ihrer Liebsten gestorben", so lauten die rührenden Worte von Shane bei Twitter. Trotz der großen Fülle an lieben Nachrichten seiner Fans, soll die Trauerfeier jedoch im familiären Rahmen bleiben. Der Westlife-Star bat dafür um das Verständnis seiner Follower. Mae hinterlässt neben dem "Everything to Me"-Interpreten sechs weitere Kinder, sowie ihren Ehemann Peter – und insgesamt 22 Enkel.

Die Verstorbene galt als größte Westlife-Unterstützerin, denn immerhin hätte es die Band ohne ihr Zutun wohl nie gegeben. 1998 gründete sich die Boyband unter der Mitwirkung des Musikproduzenten Louis Walsh (67). Dieser sei allerdings nur durch Shanes Mutter auf die Truppe aufmerksam geworden, wie er erst kürzlich in einem Interview mit Irish Independent verriet: "Sie rief mich an und erzählte mir, wie gut ihr Sohn und seine Band seien – und aus irgendeinem Grund glaubte ich ihr."

Getty Images Westlife im März 2019

Peter Kaminski / WENN.com Shane Filan bei einem Auftritt im September 2017

WENN.com Shane Filan, Westlife-Sänger



