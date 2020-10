Dieses Jahr gab es einen richtigen Baby-Boom in der Promi-Welt! Sowohl die internationalen Stars als auch die deutschen verkündeten eine Schwangerschaft nach der anderen. Darauf folgten Babybauch-Bilder, süße Geburtsverkündungen und ehrliche After-Baby-Body Einblicke. Doch welche der VIP-Schwangerschaften hat Deutschland am meisten interessiert? Laut Google-Suche war es die Verkündung im Januar, dass Topmodel Lena Gercke (32) ihren ersten Nachwuchs erwartet!

Auf Platz 1 der am häufigsten in Deutschland gegoogelten Schwangerschaften schafft es Lena. So wurde ihr Name in Verbindung mit dem Wort schwanger im letzten Jahr durchschnittlich 18.100 mal pro Monat in die Suchmaschine eingegeben. Auf dem zweiten Platz folgt die Sängerin Katy Perry (35) und auf dem dritten Platz landet das Model Gigi Hadid (25). Weltweit schafft es Popstar Nicki Minaj (37) nach ganz oben im Ranking.

Mittlerweile haben die besagten Top-3 ihre Kinder auf die Welt gebracht. Im Juli begrüßte Lena ihre Tochter Zoe. Einen Monat später verkündete Katy Perry, dass ihre Daisy gesund und munter geboren wurde. Ende September bekam auch Gigi ein Mädchen, dessen Namen sie allerdings noch nicht verraten hat.

Instagram / lenagercke Model Lena Gercke

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Instagram / gigihadid Gigi Hadid in ihrer 27. Woche

