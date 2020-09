Gigi Hadid (25) und Zayn Maliks (27) Baby ist da! Das Model und der One Direction-Star machten bereits im April bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. In den vergangenen Wochen teilte die werdende Mama immer wieder stolz Bilder von ihrem mittlerweile prallen Babybauch mit ihren Fans. Jetzt ist es endlich soweit: Zayn und Gigi sind Eltern einer kleinen Tochter geworden!

Das bestätigte die 25-Jährige nun selbst mit einem Instagram-Post. Zu einem Bild, auf dem Papa Zayn die Hand seiner Kleinen hält, schrieb sie: "Unser Mädchen hat am Wochenende das Licht der Welt erblickt und sie hat jetzt schon unsere ganze Welt verändert. Ich bin so verliebt." Auch Zayn meldete sich bereits bei seinen Fans. Auf Twitter meinte er zu einem weiteren Händchenbild: "In Worte zu fassen, wie ich mich gerade fühle, ist eine unmögliche Aufgabe. Die Liebe, die ich für diesen kleinen Menschen empfinde, ist mir unbegreiflich."

Den Namen ihres kleinen Wonneproppens haben Gigi und Zayn bisher noch nicht verraten. Auch auf ein Foto der Kleinen müssen die Fans bisher verzichten. Glaubt ihr, Gigi und Zayn werden den Namen ihrer Tochter bald bekannt geben? Stimmt ab!

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Getty Images Zayn Malik und Gigi bei der Met-Gala 2016

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid in New York

