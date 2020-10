Wie ernst nehmen es die Like Me – I’m Famous-Finalisten mit der Treue? Im großen Showdown müssen sich Melanie Müller (32), Filip Pavlovic (26) und Alexander Molz (25) einem Lügendetektortest stellen. Neben Fragen nach gekauften Instagram-Followern oder dem persönlichen Porno-Konsum sollten sie auch beantworten, ob sie schon mal fremdgegangen sind. Die schockierende Wahrheit: Alle drei haben einen ihrer Partner in der Vergangenheit bereits betrogen!

Der Sachverständige beteuert nach dem Test: Generell hätte alle Antworten der Wahrheit entsprochen, nur Ballermannstar Melli habe bei einer Frage geflunkert. Während Ex-Köln 50667-Darsteller Alex und Bachelorette-Boy Filip direkt ehrlich zugeben, ihren Freundinnen nicht immer ganz treu gewesen zu sein, verneint Ballermannstar Melanie die Frage nach dem Seitensprung zunächst. Doch dem Lügendetektor entgeht nichts – er entlarvt ihre Aussage als unwahr.

"Scheiße, ich habe einmal gelogen", fällt der zweifachen Mama ihr Fehltritt hinterher selbst auf. Allerdings scheint es sich um ein Missverständnis zu handeln. "Ich bin von meiner jetzigen Beziehung ausgegangen. Da habe ich natürlich nicht betrogen! Aber in meiner vorherigen Beziehung bin ich mal fremdgegangen", erklärt Melli abschließend.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

TV NOW Filip Pavlovic bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

TVNOW / Frank Beer Photography Filip Pavlovic, Alexander Molz und Melanie Müller, "Like Me – I'm Famous"-Finalisten

Anzeige

TVNOW Melanie Müller, "Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de