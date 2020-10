Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Ende August erfreute Influencerin Patrizia Palme ihre Community mit dieser tollen Neuigkeit: Ein Jahr nach ihrer Hochzeit werden sie und ihr Mann Dennis zum ersten Mal Eltern. Die Blondine befindet sich in der 24. Schwangerschaftswoche. Die beiden Turteltauben kennen auch bereits das Geschlecht ihres Babys – aber werden sie dieses Detail noch vor der Geburt verraten?

Ja, aber ihre Follower müssen sich noch etwas in Geduld üben! "Wir wollen es noch ein bisschen für uns behalten, weil es eine krasse Sache ist – der Moment, als wir es erfahren haben, war toll", erklärte Patrizia in einem neuen YouTube-Clip an der Seite ihres Mannes. Gleichzeitig stellte sie klar, dass ihnen das Geschlecht ihres Kindes nicht wichtig sei. "Hauptsache, es ist gesund", waren sich Patrizia und Dennis einig. Demnächst hätten sie auch vor, das Geheimnis zu lüften.

Die Instagrammerin versorgt ihre Follower regelmäßig mit Updates aus ihrer Schwangerschaft. So postete sie zum Beispiel vor wenigen Tagen ein Babybauch-Pic und schrieb dazu: "Total verrückt, wie schnell der Bauch wächst."

Instagram / patriziapalme Dennis und Patrizia Palme im September 2020

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme am Lago Maggiore

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und ihr Mann Dennis

