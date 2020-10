Hanno Koffler (40) will schon bald den Bund der Ehe eingehen! Mit seiner Hauptrolle in dem Film "Nacht vor Augen" leistete der Schauspieler im Jahr 2008 einen großen Beitrag zu den Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Aus seinem Privatleben gab der Darsteller allerdings stets nur wenig bekannt – dabei könnte es für den gebürtigen Berliner momentan kaum besser laufen. Vor vier Jahren lernte er die Regisseurin Mia Maariel Meyer kennen und lieben – jetzt hat sich das Paar heimlich verlobt!

"Wir sind jetzt fast ein Jahr lang verlobt", verriet Hanno in einem Interview mit dem Bunte-Magazin. Dabei glaubt der 40-Jährige mit der Filmemacherin an seiner Seite ganz fest an das Schicksal: "Ich glaube, es war so bestimmt, dass meine Verlobte und ich uns kennengelernt haben. Das musste so kommen!" Inzwischen sind die beiden auch Eltern einer gemeinsamen Tochter namens Aino Maia Lou. Die geplante Hochzeit musste das Pärchen wegen der aktuellen Gesundheitslage nun aber erst mal hinten anstellen.

Bis zu seinem Gang vor den Traualtar wird Hanno nicht von der Bildfläche verschwinden – im Gegenteil: Der "Freier Fall"-Darsteller ist schon bald in der dritten Staffel von "Babylon Berlin" zu sehen. In der Drama-Serie, die in den 20er Jahren spielt, übernimmt Hanno die Rolle des Handlangers Stennes. Die erste Folge soll am 11. Oktober über die TV-Bildschirme flimmern.

Anzeige

Getty Images Hanno Koffler, Schauspieler

Anzeige

Instagram / hannokoffler Hanno Koffler mit seiner Tochter Aino, März 2020

Anzeige

Getty Images Hanno Koffler, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de