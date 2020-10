Diese Liebe ging bereits vor Monaten K.O.! Der Boxer Ünsal Arik und seine Verlobte Nicole sind schon seit Juli kein Paar mehr. Jetzt sprach der mehrfache Welt- und Europameister im Superweltergewicht zum ersten Mal offen über das Ende der Beziehung. Der Sportler gestand, dass er immer noch richtig traurig sei. Denn nicht er wollte die Trennung, sondern seine Verlobte Nicole.

Erst Anfang des Jahres hatten Ünsal und Nicole zusammen den Schritt aus Bayern gewagt. Zusammen bezogen sie eine Wohnung in Berlin – in der sie auch jetzt noch leben. Gegenüber Bild erzählte der Webstar: "Die Wohnung in Berlin behalte ich und sie sucht sich etwas Neues. Ich habe ihr gesagt, dass sie sich Zeit lassen soll. Für mich ist alles in Ordnung." Er habe schöne sechs Jahre mit seiner Ex-Partnerin verbracht, aber alles habe eben ein Ende: "So einfach ist das alles gerade nicht. Eigentlich müsste ich um sie kämpfen. Aber ich bin gerade zu schwach", erklärte Ünsal niedergeschlagen.

Man habe als Paar auch kämpfen müssen und sich trotzdem immer mit Liebe und Respekt behandelt, beteuerte der Deutschtürke. Ünsal und Nicole hatten sich über eine Dating-Plattform im Netz kennengelernt. 2018 verlobten sie sich. Der Boxer bezeichnete seine ehemalige Partnerin damals als seinen "größten Sieg".

Anzeige

Instagram / d.e.r.b.o.s.s._ Sportler Ünsal Arik im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Ünsal Arik im Juli 2017 in Berlin

Anzeige

Instagram / d.e.r.b.o.s.s._ Ünsal Arik, Boxer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de