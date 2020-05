Ünsal Arik (39) ist noch immer wütend auf Oliver Pocher (42). Seit Wochen knöpft der Comedian sich gemeinsam mit seiner Frau Amira (27) Influencer vor – entweder weil sie sich in der derzeitigen Krisensituation nicht korrekt verhalten oder weil sie ständig Werbung posten. Ünsal verklagte den ehemaligen Let's Dance-Teilnehmer deshalb wegen Beleidigung und übler Nachrede. Trotzdem macht Oli weiter und schießt seit einigen Tagen scharf gegen Anne Wünsche (28). In einem Statement gegenüber Promiflash stellt der Profiboxer sich jetzt erneut an die Seite der Angegriffenen.

"Das, was momentan in sozialen Medien durch die Familie Pocher ausgelöst wird, ist einfach traurig", betont Ünsal. Vor allem gehen ihm Olis Videos gegenüber Anne zu weit: "Er wünscht sich, dass ihre Kooperationspartner ihr jetzt alle kündigen, weil er gewisse Sachen von ihr aufgedeckt hat. Ich meine, was steckt da für eine böse Absicht dahinter, wenn man versucht, die Existenz eines Menschen zu zerstören?", ärgert er sich gegenüber Promiflash und bezeichnet das Verhalten des 42-Jährigen als "sehr, sehr böse".

Besonders übel stößt Ünsal auf, dass Oli und Amira selbst ständig Werbung machten. Auch eine neue TV-Sendung und eigene Beautyprodukte seien von den beiden geplant. "Man muss wahrscheinlich einfach taktisch versuchen, die Konkurrenz schlechtzumachen, weil man jetzt selber auf dem Markt damit Geld verdienen will", glaubt der Sportler und betont nach den jüngsten Aktionen des Paares noch einmal: "Nach allem, was ich zuletzt gesehen habe, fühle ich mich in allem, was ich gesagt und getan habe, bestätigt." Auch Anne hat mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet.

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / d.e.r.b.o.s.s._ Ünsal Arik, Boxer



