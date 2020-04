Oliver Pocher (42) äußert sich jetzt gegen die öffentliche Kritik! Der Comedian zieht seit ein paar Wochen Influencer reihenweise durch den Kakao. Dadurch erntet er aber nicht nur Lacher, sondern auch ordentlich Gegenwind. Ünsal Arik (39) hält ebenfalls nicht viel von seinen Diss-Marathons. Er überlegt sogar, den Entertainer anzuzeigen! Das lässt der 42-Jährige jetzt nicht mehr auf sich sitzen: Er schießt gegen den Boxer zurück!

"Der jämmerliche Versuch eines mittelmäßigen Boxers, PR zu machen", schreibt Oli zu einem neuen Instagram-Video. Ünsal hat seine Drohung wirklich wahr gemacht und sich juristische Hilfe gesucht. Oli hat auch schon ein Anwaltsschreiben wegen dem "Verdacht der Beleidigung und üblen Nachrede" bekommen – und nimmt den Brief vor laufender Kamera auseinander. "So ein Bullshit", schüttelt er beim Vorlesen den Kopf. Oli beruft sich unter anderem auf die Meinungsfreiheit in diesem Land.

Im Promiflash-Interview erklärte Ünsal bereits seine Motivation, gegen Olis Gags anzugehen: "Mich stört es einfach, dass er in diesen Zeiten Hass sät und Menschen gegeneinander aufstachelt. Dabei sollten wir Menschen gerade in so einer schweren Zeit zusammenhalten." In seinen Augen solle sich das TV-Gesicht für viel wichtigere Dinge einsetzen.

